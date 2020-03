Virologo Lopalco: "Tra nord e sud una manciata di giorni. In Puglia 200 posti in rianimazione"

Il virologo Pier Luigi Lopalco, nominato da Michele Emiliano come consulente della Regione Puglia, ha parlato della situazione che si sta sviluppando nelle ultime ore a Il Corriere della Sera. "Tra Nord e Sud c’è un intervallo di una manciata di giorni. Noi speriamo che l’ondata arrivi qui quan- do al Nord si è già allentata la morsa. Se si liberano ri- sorse al Nord, possono essere spostate al Sud. Siamo in grado di gestire fino a 2.000 contagi e 200 persone in rianimazione. Teniamo solo fino a lì. È come se noi giocassimo in 6 e gli altri in 11. E non basta un uomo solo al comando. Mi faceva ridere quando chiamavano Cottarelli, pur bravissimo, per tutte le emergenze. A fare la differenza non è una persona, ma il sistema complessivo".