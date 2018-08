Visita speciale per la Roma: Pjanic nel ritiro giallorosso a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visita importante oggi per la Roma. Come riporta Sky Sport, Miralem Pjanic, reduce ieri dal successo di Verona contro il Chievo, è andato a trovare questa mattina i suoi ex compagni giallorossi. La squadra di Di Francesco di trova a Torino e alle 18 affronterà i granata di Mazzarri.