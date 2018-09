Vitale: "In Italia serve più coraggio coi giovani. Chiesa un esempio"

© foto di Federico De Luca

L'ex ds dell'Empoli Pino Vitale ha parlato così del calcio italiano ai media presenti al "Torrino d'Oro", in piazza del Cestello a Firenze, tra cui FirenzeViola.it: "Giovani italiani? Ai suoi tempi, doveva farli giocare anche Mancini... In generale penso si debba avere più coraggio come ha fatto la Fiorentina con Chiesa, ma c'è anche Sottil. Gli allenatori pensano solo a vincere perché poi rischiano. Bisogna saper aspettare i giovani, noi non abbiamo pazienza. Squadre B? Ci credo poco, ci vuole una grande organizzazione e una determinata cultura che noi non abbiamo. Se l'esperimento della Juve funzionerà, altre squadre si allineeranno. Viola squadra più giovane? Non mi aspettavo questo avvio ma bisognerà vedere anche le altre, in quanto Fiorentina e Atalanta sono partite prima nella preparazione. La squadra di Pioli ha giocato con il Chievo che mi sembra già retrocesso nella mente, mentre l'Udinese aveva fatto due buone gare. Diamo ai viola cinque-sei partite di tempo: lo spirito sembra sia quello giusto e, se è così, dovranno giocare per entrare in Europa League. Napoli? Sarà una stagione difficile. Ripetere quanto fatto da Sarri non sarà facile, ma Ancelotti è uno bravo, anche se forse ha preso un po' troppi gol".