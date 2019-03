Vitale: "Napoli, Hysaj non rinnova. Veretout azzurro, Chiesa costa troppo"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Hysaj, il 'colpo' Veretout, le prospettive del giovane Bennacer e il destino di Chiesa: questi i temi affrontati a Tuttonapoli.net dall'ex direttore generale dell'Empoli, Pino Vitale, toscano doc, navigato uomo mercato che - nonostante i recenti rumors - svela di aver chiuso, professionalmente, col calcio. Nel passato, tra i 'suoi' giocatori, c'è anche Hysaj, ex Empoli, arrivato al bivio della sua avventura azzurra.

Quale futuro per Hysaj? "Ho visto che quest'anno, con l'arrivo di Malcuit, sta avendo meno spazio. Per me sarebbe da tenere, ma non penso rinnovi: conoscendo De Laurentiis, se arriva qualche interesse concreto (si parla dell'Inter, ndr) lo lascia partire. Ovviamente è una mia semplice opinione".

È vero che prima del Napoli stava per andare alla Lazio? "Non stava per andare, era praticamente tutto fatto. Poi Sarri andò al Napoli e lo porto con sé".

Cosa farà Veretout? "Da quel che mi risulta è vicino al Napoli. Non so quanto chiederà, ma la Fiorentina è diventata una società che sta facendo cassa coi giocatori importanti".

Partirà anche Chiesa? "Per il suo valore è destinato ad approdare in qualsiasi top club italiano. È uno dei pochi giocatori che in Italia salta l'uomo, come Insigne".

C'è ancora il Napoli sulle sue tracce? "Il ragazzo piace da tempo, ma per la sua valutazione attuale, molto alta, non credo sia più un 'giocatore da Napoli'. Poi nel calcio tutto può succedere".

Bennacer è già pronto? "L'Empoli sforna ogni anno grandi talenti, lui è uno di questi, ma credo che, a differenza di Veretout, non sia ancora pronto per una piazza come Napoli".