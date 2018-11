Vitale sull'Empoli: "Esonero di Andreazzoli? Dobbiamo fidarci di Corsi"

© foto di Federico De Luca

L’ex direttore Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Lady Radio rilasciando alcune battute su Empoli e Fiorentina: "Secondo me la Fiorentina va aspettata, perché ha fatto una preparazione estiva per l’Europa League. E’ partita bene come l’Atalanta, poi l’Atalanta ha avuto una grande flessione. Ora la flessione ce l’ha la squadra viola, che comunque se la può giocare col Torino, la Samp e l’Atalanta. La Lazio ha qualcosa in più. Chi mi sta deludendo di più? Pjaca. La Juve ci ha fatto un grande investimento. Viene da un incidente difficile, ma è passato del tempo ormai. Dopo un anno credevo che tornasse in crescita. Sta facendo la stessa strada che ha fatto Saponara, un giocatore forte che non ha fatto vedere le sue qualità. Aspettarlo? Uno ci prova sempre, perché uno spera che possa girare diversamente. L'Empoli? Ha un grande dirigente, che è il presidente Corsi, sa fare il calcio. L'anno scorso ha avuto una grande intuizione affidando la panchina ad Andreazzoli, un allenatore bravissimo che io non avrei cambiato perché la sua squadra giocava molto bene e ha raccolto molto meno di quello si meritava. Però il presidente ha fatto la mossa Iachini, uno che fa legna e che ha portato sempre le squadre in salvo. Ripeto, non avrei cambiato Andreazzoli che è un ottimo allenatore ma allo stesso tempo bisogna fidarsi di Corsi".