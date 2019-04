Vitale sulla Fiorentina: "Corvino andava cacciato prima"

© foto di Federico De Luca

E’ già tempo di bilanci per la Fiorentina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia che sostanzialmente mette in cascina una stagione che al momento la vede all’11° posto in campionato. Per commentare la situazione di casa viola, FirenzeViola.it ha intervistato in esclusiva l'ex dirigente Pino Vitale, che ai nostri microfoni non ci è andato per il sottile.

Vitale, si può fare un bilancio sulla stagione della Fiorentina?

“Ormai bisogna già cominciare a pensare al prossimo anno. Questa è stata una stagione fallimentare, ma non devo essere io a dirlo. Si chieda ai tifosi cosa ne pensano: vedrete che i commenti saranno tutt’altro che positivi. Spero solo che il prossimo anno si affidi la ricostruzione della squadra a Montella e ad Antognoni, che è a libro paga ma viene tenuto in disparte. Lui e Montella sono due uomini di calcio: confido che possano ricostruire qualcosa”.

A chi darebbe le colpe principali della situazione?

“A tutti gli alti dirigenti, da Cognigni a Corvino. In particolare non capisco come mai il dg sia ancora lì, qualcuno ce lo dovrebbe spiegare. L’avrei già salutato lo scorso anno senza aspettare questa stagione fallimentare: ha grossissime colpe in questa situazione