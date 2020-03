Viterbo, la toccante chiamata in Questura: "Sono una bambina, posso ringraziarvi?"

“Buonasera sono Noemi, una bambina, e vi vorrei ringraziare con una lettera. Posso leggerla?”. Ci sono cose che fanno bene al cuore, anche in piena emergenza Coronavirus. Ne sa qualcosa l’operatore 23 della Questura di Viterbo, che ha raccolto la chiamata di una bimba che voleva ringraziare tutti coloro, dai poliziotti ai medici al personale sanitario, che si stanno impegnando in queste ore per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme. Un messaggio audio condiviso anche via Facebook dall’account ufficiale della Polizia di Stato.