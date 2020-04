Viviano: "Andare alla Lazio a fare il secondo a Strakosha? Perché no"

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram con il giornalista di Sky Riccardo Trevisani, Emiliano Viviano ha parlato del suo futuro: "Andare a fare il secondo a Strakosha? Perché no - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Potrei anche scegliere di ricoprire un ruolo così, che non ho mai fatto in vita mia, perchè non è facile e non tutti possono farlo. Poi con il carattere che ho può essere difficile pensare di avere Viviano come secondo".