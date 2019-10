Viviano: "Mi piacerebbe chiudere la carriera a Brescia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Viviano si sta allenando con la Primavera della Sampdoria in attesa di firmare con un nuovo club a gennaio, dopo la parentesi tutt'altro che positiva nello Sporting CP. Il portiere ha rilasciato un'intervista per Libero, dove ha parlato del suo futuro e di altri temi importanti d'attualità: "Ora sono a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi vuole bene. Mi volevano anche a Parma, ma ho preferito Genova. So di poter dare una mano, magari come secondo; parlerò col mio agente e vedremo. Il mio desiderio è chiudere la carriera a Brescia; Cellino è il presidente che capisce più di calcio in Italia".