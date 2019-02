© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'editoriale per Tuttosport in edicola, Alessandro Vocalelli anticipa i temi della sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Juventus. Ponendo principalmente l'attenzione su Paulo Dybala. "E' un grandissimo calciatore, ad un soffio da essere considerato un fuoriclasse, con margini di crescita notevoli per uno di appena 25 anni, con otto trofei già alle spalle, in un mondo ancora monopolizzato - a ragione - da due ultratrentenni come Ronaldo e Messi. Ecco, io credo che Dybala abbia tutto per arrivare a quei livelli e anche per questo - a iniziare da stasera - è assolutamente giusto puntare su di lui", si legge sul giornale nella sua edizione odierna.