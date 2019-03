© foto di Imago/Image Sport

In Francia non ci si può chiamare Griezmann Mbappé. Non di nome, almeno. Una coppia voleva infatti chiamare così il proprio figlio, dandogli come nome quello della coppia d'attacco che ha portato la nazionale transalpina alla conquista del Mondiale. Secondo quanto riferito da RTBF, l'anagrafe del comune di Brive-la-Gaillarde avrebbe però respinto la richiesta. Il caso è arrivato davanti davanti al giudice, che ha respinto il ricorso dei genitori, costretti a ripiegare sull'alternativa Dany Noe.