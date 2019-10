Vulpis sulla Roma: "Per l'ingresso di nuovo soci serve lo stadio"

Marcel Vulpis, direttore di SportEconomy, ha analizzato il tema del possibile ingresso della Roma di Dan Friedkin, numero uno della Toyota USA all'indomani dell'assemblea degli azionisti del club giallorosso, in un fondo pubblicato sul Corriere dello Sport: "Post assemblea resta da sciogliere il nodo dell’identità dei futuri potenziali soci (sul tema Fienga ha rimandato il quesito alla proprietà americana), così come la consistenza dell’impegno economico degli stessi (chiamati ad onorare il nuovo aumento di capitale nell’arco dei prossimi mesi). Un aumento non di routine, che potrebbe determinare il riassetto del pacchetto azionario attualmente sotto il controllo del proprietario James Pallotta. La cosiddetta finanza creativa sta influenzando gli scenari futuri del calcio moderno, ma la sostenibilità economica del club di Trigoria verrà assicurata, soprattutto, dalla crescita dei ricavi (affidata alle strategie del manager Francesco Calvo, ex Juventus e Barcellona) e dalla costruzione dello stadio di Tor di Valle. La nuova casa giallorossa è un vero e proprio driver economico, perché metterà in moto attività commerciali propedeutiche allo sviluppo del fatturato, con particolare attenzione alle sponsorizzazioni".