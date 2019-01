© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Marca, il centrocampista del Betis William Carvalho ha parlato così del suo connazionale Cristiano Ronaldo: "Il Real paga l'assenza di Cristiano in termini di gol, tutte le squadre del mondo hanno bisogno di un giocatore come lui. CR7 però adesso è felice, sono convinto che segnerà ancora tantissimo alla Juventus. È difficile capire perché abbia deciso di lasciare Madrid, ma so che ha sempre grandi ambizioni. Io, personalmente, non lo avrei venduto neanche per 200 milioni di euro".