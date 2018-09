Walker decisivo - I Top&Flop di Manchester City-Newcaslte

Risulta finale: Manchester City-Newcastle 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TOP

Walker – Poche sbavature dietro e un gol splendido che vale il 2-1. Elemento importante per Guardiola e il suo City.

Rondon – Grande sacrificio tutto solo contro la difesa dei Citizen. Suo lo splendido assist per il provvisorio 1-1 di Yedlin.

Sterling – Un gol in avvio e costante pericolo quando porta il pallone sul destro. Deve imparare a essere più continuo nei 90 minuti.

FLOP

Ki - Viene preso in mezzo dal centrocampo di Guardiola. Non riesce mai a fare partire una manovra importante, finendo per essere costretto a inseguire.

Diame - Anche lui, come il compagno, in costruzione manca. Rincorre per tutto l'incontro, lasciando vita facile a Fernandinho.

Gabriel Jesus - Un'accelerata e poco più. Da lui ci si aspetta molto di più. Probabilmente ha ancora addosso le scorie del Mondiale.