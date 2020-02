vedi letture

Walter Zenga: “Milan, prendi Gasperini!”

Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW, l’ex numero uno dell’Inter, Walter Zenga ha parlato del futuro tecnico del Milan e ha dato un consiglio:

Il bello del calcio atalantino

“Ho visto quarantacinquemila persone che hanno incitato la squadra per novanta minuti. La Dea, Verona e Lazio giocano un calcio di grande spessore insieme al Parma. Speriamo che a Valencia riesca a fare la partita che vuole Gasperini”.

Il segreto degli uomini di Gasperini?

“Il modo di essere aggressivi, attaccare, non dare riferimenti. Vedere l’Atalanta dal vivo vuol dire ritrovarsi Palomino a fare l’ala sinistra. E poi il movimento di Gomez e Ilicic, gli esterni che si infilano in maniera fantastica. E tante altre cose: all’Atalanta sono veramente bravi”.

Gasperini oggi è davvero pronto per il salto...

“Ci pensavo l’altra volta: vedo che per il Milan si parla di Rangnick... ma tra Gasperini, Pioli, Allegri, perché dovrebbero prendere un allenatore straniero? Mi chiedo: il Milan perché non pensa a Gasperini? Fermo restando che l’Atalanta è una grande realtà. E poi Pioli sta facendo un grande lavoro. Però, è un pensiero in libertà...”.

