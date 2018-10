Wanda Nara assolta dal Tribunale di Milano: "Ha vinto la verità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara assolta nella causa intentata dal suo ex marito Maxi Lopez. Per l'ex attaccante argentino l'attuale compagna di Mauro Icardi era rea di aver postato su facebook e twitter i suoi dati personali, tra cui il numero di cellulare, ma il Giudice della seconda sezione penale di Milano ha assolto Wanda Nara per non aver commesso il fatto. Il pm aveva chiesto per lei un condanna a quattro mesi. "Una volta di più mi sono dovuta difendere da false accuse, una volta in più ha vinto la verità. L'invidia e la cattiveria non portano da nessuna partita", ha scritto sui social la Nara dopo la sentenza.