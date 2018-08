Wanda Nara: "In tv col cuore nerazzurro, ma sarò giusta. Icardi è con me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset, soffermandosi sul suo prossimo impegno televisivo come ospite della trasmissione Tiki Taka: "Avendo cinque bambini avevo sempre qualcosa da fare, però ora ho preso questo impegno e sono contenta. Prima di tutto sarò sicuramente un'opinionista dal cuore nerazzurro (ride, ndr), ma cercherò di essere giusta perché sono così. Dico sempre quello che mi sento di dire, a casa seguo tutte le partite. Mauro è abituato al fatto che faccia sempre cose nuove. Mi piace lavorare, ed è giusto che una donna sia sempre indipendente. Lui in questa cosa mi accompagna e mi consiglia, è sempre accanto a me come io lo sono con lui".

Ti ha raccomandato di parlare bene di lui?

"No, anzi. Mi ha detto che quando parlerò di lui bloccherà il programma con il telecomando (ride, ndr)".

Pronta allo scontro con Mughini?

"Sono abituata, ho un sacco di amici juventini che spesso mi prendono in giro. Ma sarò pronta a rispondere. Dicono che sono un po' cattiva, ma sono così. A volte quando c'è qualche giornalista un po' cattivo mi dice 'in Italia sei la moglie di Icardi e non ti conosce nessuno'. Adesso inizierò pian piano a fare qualcosa di nuovo anche io".