Wanda Nara: "Una volta Icardi fu multato dall'Inter per una mia foto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante le confessioni di Wanda Nara su Mauro Icardi durante la puntata odierna del programma televisivo Tiki Taka. Particolarmente curioso anche questo retroscena su una multa ricevuta tempo fa dall'attaccante dell'Inter: "Quando io e Mauro non stavamo ancora insieme pubblicai una sua foto di un tuffo in barca e lui fu multato da Ausilio, perché poteva infortunarsi. Fu l'unica volta in cui mi pentii di un post sui social".