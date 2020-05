Wenger: "Il regno di Ronaldo e Messi sta finendo, stanno arrivando i due successori"

Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, ha parlato del duopolio Messi-Ronaldo in un'intervista rilasciata alla radio inglese Talksport: "Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo in grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che il loro regno stia per terminare. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar".