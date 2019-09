© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, è intervenuto in una recente intervista ai microfoni di beIN SPORTS. Ecco le dichiarazioni: "Non posso vivere con il fatto che non sarò mai più in panchina. Potrei optare per una posizione intermedia. Vorrei provare ancora una volta l'intensità di una competizione, mi manca la pressione".