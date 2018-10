Werder, l'appello di Caldirola a Wikipedia: "Cambiate la mia foto"

Luca Caldirola (27) lancia un appello a Wikipedia, celebre enciclopedia online. Il difensore ex Inter e Cesena, che dal 2013 gioca in Germania e ora milita tra le file del Werder Brema, ha scritto attraverso il proprio profilo Twitter allegando una faccina sorridente: "Caro Wikipedia, per favore cambiami la foto. Non riesco a vedermi ancora con questi capelli". Una piccola curiosità legata all'ex nazionale under 21 che, su Wikipedia, è in una immagine datata qualche anno: all'epoca era tra le file dell'Inter e aveva decisamente un altro look.



Dear @Wikipedia please change this picture cause i can‘t watch myself anymore with these hair 😂🌳 pic.twitter.com/GtZ9754xJ2 — Luca Caldirola (@caldiluca3) 6 ottobre 2018