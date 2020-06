Werner può attendere: Abramovich spende oltre 100 milioni per L'Urlo di Munch

Roman Abramovich ha staccato un assegno da 95 milioni di sterline. Non per acquistare un calciatore (Timo Werner costa molto meno), ma per aggiungere alla propria collezione privata una delle quattro versioni de L'Urlo, il celebre quadro dipinto dall'artista norvegese Edvard Munch. L'asta, riporta il Sun, si è tenuta lo scorso 2 maggio presso la famosa casa Sotheby's di New York. Il magnate russo è diventato così proprietario di una delle opere più conosciute al mondo, anche se non ha battuto il record stabilito nel 2017 dal Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, venduto per 450 milioni di euro agli Emirati Arabi.