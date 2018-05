West Ham, Moyes: "Buon punto per noi. Clean sheet importante"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio

INTER: E' FATTA PER DE VRIJ, NIENTE SCONTI DAL VALENCIA PER CANCELO. NAPOLI: TRE NOMI PER LA FASCIA DESTRA, ADL INCONTRERA' SARRI DURANTE LA PROSSIMA SETTIMANA. MILAN: BONAVENTURA NEL MIRINO DELLA ROMA. I GIALLOROSSI ANCHE SU CHIESA E VERDI. TORINO: PIACCIONO GABBIADINI, DEPAOLI E...