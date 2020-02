vedi letture

Winter non ha dubbi: "Ronaldo il Fenomeno meglio di CR7. Scudetto? Tifo Inter"

L'ex centrocampista dell'Inter Aaron Winter ha parlato a un portale bulgaro, trud.bg, in vista della sfida dei nerazzurri contro il Ludogorets in Europa League: "Un grande giocatore, senza dubbio. Ma per me il più forte rimane Ronaldo il Fenomeno: se non avesse avuto così tanti infortuni in carriera avrebbe poi vinto molto di più. Scudetto? Ovviamente spero possa vincere l'Inter di Conte".