Il Milan non prima linea contro il razzismo. La società rossonera ha organizzato nel pomeriggio di oggi un workshop sul tema a Casa Milan, per affrontare il problema e cercare soluzioni. All'incontro hanno partecipato diversi rappresentanti della FIGC, della UEFA e di molti club italiani. Tra gli invitati, anche Fiona May e Paul Elliott, a capo della delegazione della Federcalcio inglese.