World Cup - Egitto-Uruguay 0-1, il tabellino

Una nuova avventura per Marcelo Otero. L’ex attaccante del Vicenza è il nuovo direttore tecnico del Rampla Juniors. Una scelta del presidente Ignacio Duran che ha da poco vinto le elezioni. Otero sale in cattedra, il Rampla Juniors la sua nuova sfida...

Prandelli: "Voglio tornare in Italia. Un errore andare all'estero"

Inter, offerta Leganes per Pinamonti: martedì incontro Raiola-Genoa

Valencia, dirigenza in Spagna. Previsti nuovi contatti con la Juve per Cancelo

Juventus, pressing per Golovin: solo 5 milioni di distanza col CSKA

Roma, il Pescara vuole riscattare Machin. Tre ipotesi in A

Bologna, da Audero all'attaccante: via al mercato per Inzaghi

Milan, membro del CdA Cappelli: "Non abbiamo parlato del nuovo socio"

L'Egitto senza Salah è come un cielo senza stelle

Zeman: "36 Scudetti Juve? Non s'è resa conto di quanto accaduto"

Parma, sfida al Bologna per Vukovic dell'Olympiacos

Inter, summit per Santon: resta lo stallo sul rinnovo

Napoli, nuove idee in difesa: da Hakimi a Lotomba ed Elvedi

Atalanta-Benevento, il punto sulla trattativa per Brignola

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Nandez (58' Sanchez), Bentancur, Vecino (87' Torreira), De Arrascaeta (59' Rodriguez); Suarez, Cavani. A disp: Campaña, Silva, Gaston Silva, Coates, Pereira, Laxalt, Gomez, Urretaviscaya, Stuani. All.: Oscar Tabarez

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Elneny, Hamed (50' Moursy); Warda (82' Sobhi), Elsaid, Trezeguet; Mohsen (63' Kahraba). A disp: El Hadary, Ekramy, Elmohamady, Gaber, Ashraf, Hamdy, Shikabala, Salah, Samir. All.: Hector Cuper

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy