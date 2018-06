World Cup - Portogallo-Spagna 3-3: il tabellino della gara

Partita che vale come spot per i Mondiali, quella fra Portogallo e Spagna: 3-3 il finale fra mille emozioni. Protagonisti Cristiano Ronaldo e Diego Costa. Il cinque volte Pallone d'Oro apre e chiude la partita, segnando una tripletta e portandosi il pallone a casa; il centravanti...

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; David Silva (41' st Lucas Vazquez), Isco, Iniesta (25' st Thiago Alcantara); Diego Costa (32' st Iago Aspas). A disp.: Reina, Arrizabalaga, Carvajal, Saul, Rodrigo, Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Asensio. All.: Hierro

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Moutinho; Bruno Fernandes (23' st Joao Mario), Bernardo Silva (24' st Quaresma), Guedes (35' st André Silva); Ronaldo. A disp.: Lopez, Beto, Bruno Alves, M. Fernades, Ruben Dias, Ricardo, Gelson, Mario Rui, Adrien. All.: Santos

