World Cup - Russia-Arabia Saudita 5-0: il tabellino della gara

La telenovela Griezmann volge al termine: il francese ha annunciato attraverso un video che resterà all'Atlético Madrid. Il francese in questi mesi è stato al centro delle voci di mercato, con il Barcellona che sembrava a un passo dall'acquisto, pagando la clausola rescissoria di...

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Maiouf; Al Burayk, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf (19' st Al Harby), Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri (32' st Hattan Bahebri), Al-Sahlawi (40' st Asiri). A disp.: Al Mosailem, Al Owais, Al Burayk, Al Muwallad, Al Khaibri, Kanno, Al Khaibari, Al Moqahwi, Mo. Hawsawi. All.: Pizzi

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov (19' st Kuzaiev), Dzagoev (24' Cheryshev), Golovin; Smolov (25' st Dzyuba) . A disp.: Gabulov, Lunev, Smolinkov, Semenov, Kudriashov, Granat, Al. Miranchuk, An. Miranchul, Erokhin. All.: Cherchesov

