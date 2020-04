Wrestling considerato "attività fondamentale" in Florida. Da lunedì tornano i match

Jerry Demings, sindaco di Orange County, ha rivelato oggi come il WWE (World Wrestling Entertainment) sia stato dichiarato "attività essenziale" in Florida: gli sport professionisti in generale sono stati equiparati alle attività di rifornimento e attinenti alla salute, e di conseguenza si apprestano a ricominciare pubblicamente. Secondo ESPN dunque già da lunedì il wrestling tornerà live sui palinsesti della rete, perché considerato "fondamentale per l'economia della Florida".