Wuhan Zall, il tecnico: "Vediamo la luce in fondo al tunnel. Chiedevamo maglia termica"

vedi letture

L’allenatore del Wuhan Zall, José Gonzalez, ha parlato ai microfoni de La Repubblica della strana quarantena in Spagna - vicino Cadice - che sta andando avanti da sei settimane. “Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. La paura può indurre l’essere umano a guardarti sotto una luce diversi. I primi giorni eravamo considerati una minaccia e per questo abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di indossare sempre la maglia termica. Perché qualsiasi colpo di tosse sarebbe stato vissuto con allarmismo. Con il passare del tempo la diffidenza è stata vissuta come empatia. L’invito al Classico è stato un gesto straordinario rivolto non solo a noi, ma a tutto il popolo cinese”.