Wyscout Forum 2018, ad Amsterdam il 19 e 20 novembre

Wyscout Forum 2018 si svolgerà allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam

Nel cuore della capitale dell’Olanda, lo stadio che ha ospitato leggende del calcio come Marco Van Basten, Frank Rijkaard, i fratelli De Boer e ovviamente Johan Cruijff, è pronto ad ospitare l’evento leader nel mondo per le trattative di calcio: WyScout Forum 2018.

Nei giorni 19 e 20 novembre, centinaia di rappresentanti delle squadre, agenti, scouts, media, ospiti e Vips riempiranno tutte le aree dello stadio Johan Cruijff Arena, il quale in occasione di Wyscout, sarà adornato da immagini delle leggende dell’Ajax. Fin dalla sua prima edizione del 2011, Wyscout Forum è diventata l’evento leader a livello modniale per i trasferimenti di calcio a livello globale, venendo ripetutamente definita come “Veloci-Incontri di Calcio”. Durante i due intensi giorni di incontri, i delegati partecipano a centinaia di meeting club-to-club e club-to-agent, per avviare trattative e sfruttare poi questo vantaggio nel successivo periodo di calciomercato. Un’altra edizione da record sta per cominciare.

Questo anno, Wyscout Forum stabilità un nuovo record per il numero di paesi rappresentanti all’evento, con delegati provenienti da oltre 60 nazioni differenti. Più di 600 rappresentanti prenderanno parte agli incontri denominati “Speed-Date of Football”, con più di 160 club professionistici presenti. Alcune delle squadre più famose del mondo, come Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma e Bayer Leverkusen saranno rappresentate, così come le agenzie più importanti, senza dimenticare la presenza di ospiti speciali come la leggenda del Benfica, Nuno Gomes.

Per il calcio professionistico, il Wyscout Forum ha sempre rappresentato un evento da non perdere, garantendo la possibilità di incontri personalizzati che permettano di far incontrare gli operatori di mercato e parlare di trasferimenti prima che apra il mercato invernale, gettando le prima basi delle trattative. Questa è una delle ragioni per cui, noi di TUTTOmercatoWEB.com e il gruppo RMC SPORT saremo presenti a questo evento unico assieme anche ad altri media.

Tuttavia, Wyscout Forim è molto più di questo. E’ anche un’opportunità per le varie parti coinvolte nelle operazioni di calciomercato di incontrarsi in un unico luogo, scambiarsi le ultime notizie e conoscersi a vicenda. Questa è la ragione per cui ogni anno, Wyscout chiede ai massimi esperti del settore di tenere conferenze e incontri. In questa edizione 2018 ci sarà in programmazione una serie di conferenze stampa riguardanti lo scouting e le questioni legate ai trasferimenti, tenute da esperti di calciomercato. Moderate dall’avvocato di esperienza internazionale, Stefano Malvestio, parleranno Roberto Branco Martins, consigliere generale dell’EFAA, Daan De Jong, a capo dell’ufficio legale dell’ECA, e Alexandra Gómez Bruinewoud, Consigliere legale Senior presso FIFPro.

Per maggiori informazioni riguardo all’evento visita il sito https://forum.wyscout.com, puoi anche registrarti per richiedere la partecipazione!