Xavi: "Messi è senza dubbio più forte di Cristiano Ronaldo"

Xavi non ha dubbi: Leo Messi è più forte di Cristiano Ronaldo. Nel corso di una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport', l'ex pilastro del Barcellona - attualmente in forza ai qatarioti dell'Al-Sadd - s'è così espresso sull'eterno duello tra l'argentino e il portoghese: "Messi è il più forte con cui ho giocato, l'unico che può fare la differenza da solo e in qualsiasi momento. E' senza dubbio più forte di Cristiano Ronaldo. Per me Messi è il più forte del mondo, anzi, della storia".

Sugli allenatori italiani, questo il suo pensiero: "Ancelotti e Conte - prosegue Xavi - sono quelli che stimo di più. Ancelotti ha personalità, conosce il calcio di tutta Europa, è bravo nell'organizzazione difensiva, ma gli piacciono anche le qualità in avanti. Le squadre di Conte sono toste e lui trasmette energia solo a guardarlo. La sua carriera parla da sola".