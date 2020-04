Xavi punge il Real: "Barça quando ha vinto la Champions ha vinto anche la Liga. Loro..."

L'ex centrocampista del Barcellona Xavi, intervenuto nel corso di una chiacchierata sul canale Post United, ha raccontato: "Con la parola fortuna mi riferisco al Real, ma non solo. Ci sono stati altri club che ne hanno avuta. Noi siamo stati fortunati a Stamford Bridge, in dieci, il gol di Iniesta e praticamente senza fare tiri in porta. Sì, lì siamo stati fortunati. Dico fortuna quando non hai una buona stagione, quando arrivi quarto, quinto o sesto nella Liga e vinci la Champions League. Il Barça ha vinto il campionato e poi la Champions League. E questo non è successo a Madrid. Loro sono arrivati sesti in campionato e poi hanno vinto la Champions League. Questo è ciò che chiamo avere un po' di fortuna".