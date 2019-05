© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Qatar nell'immediato, il Barcellona nel futuro. Xavi appende le scarpe al chiodo e inizia la sua carriera da allenatore alla guida dell'Al-Sadd, la squadra con cui ha giocato dal 2015 a oggi. Inutile nascondere che il suo sogno è però quello di allenare i catalani.

Lo ha dichiarato lui stesso, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia EFE: "Non posso ovviamente iniziare guidando una Ferrari o un transatlantico, bisogna iniziare con una piccola auto o una piccola barca". Si parte dal Qatar, con Guardiola e Aragones come modelli. Ma l'ambiente blaugrana aspetterà da oggi di vedere il suo beniamino in panchina.