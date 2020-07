Xavier Jacobelli su Tuttosport: "Juve nella storia per forza d'inerzia e per grazia di CR7"

Tramite le pagine di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus, il nono trionfo nazionale consecutivo per i bianconeri: "La Juve entra nella storia per forza d'inerzia e per grazie di Cristiano Ronaldo, Marziano ancora una volta decisivo e non per caso, sia per avere sbloccato una partita che minacciava di complicarsi terribilmente sia perché dal suo piede è partito il rito respinto da Audero e ribadito in rete da Bernardeschi, a secco in Serie A da ventidue mesi. E pazienza se la traversa ha respinto la cannonata di destro, registrando il secondo rigore fallito dal fuoriclasse... Tuttavia, non si può far finta di ignorare che il finale di stagione bianconero, aspettando il Lione, abbia messo in mostra una squadra atleticamente stanca e provata in modo palese dal ritmo forsennato del calendario dettato dal Covid. Occhio: questa non deve essere un'attenuante perché il calendario vale per tutti, anche se Conte, come sappiamo non è d'accordo, ma questo è un altro discorso. Ciò che inquieta la Juve e i milioni di suoi tifosi in impaziente attesa di una Coppa che inseguono da ventiquattro anni, è il vistoso non gioco del Gruppo Sarri... Gli applausi che salurarono l'arrivo dell'ex Chelsea scaturivano dalla convinzione che, alla buon'ora, la Juve avrebbe giocato come il Napoli sarriano e qui sta il peccato originale del Grande Equivoco. Nessuna squadra può essere uguale a un'altra poiché gli interpreti sono diversi e per quanto l'allenatore sia lo stesso, il copione fatalmente cambia... In Champions la Juve deve suonare un'altra musica. Sarri lo sa. La Juve anche. Ma, oggi, l'una e l'altra meritano solo i complimenti che si devono ai migliori. Il campo ha parlato e ha parlato forte e chiaro".