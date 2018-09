Y. Boys, Seoane: "Se non sei efficace contro lo United ne paghi le conseguenze"

© foto di Pietro Mazzara

Sconfitta interna all'esordio in Champions League per lo Young Boys: allo Stade de Suisse passa lo United per tre reti a zero. Questa l'analisi di Gerardo Seoane, tecnico degli svizzeri: "Abbiamo iniziato molto bene la partita, i tifosi ci hanno spinto con entusiasmo. Quando non sei efficace contro il Manchester, però, ne paghi le conseguenze: è quasi sicuro che riescano a colpire, e così è stato".