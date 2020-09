Yaya Toure escluso dal Soccer Aid: voleva assumere prostitute per i compagni di squadra

Soccer Aid for Unicef, è un evento benefico che si tiene in Inghilterra e quest'anno si svolgerà a settembre all'Old Trafford di Manchester. A questa partita avrebbe dovuto partecipare anche Yaya Touré, che però si è reso protagonista di un episodio molto controverso: come riporta il Sun, l'ivoriano si sarebbe offerto di assumere 19 prostitute per i suoi compagni di squadra e poi ha pubblicato un video pornografico nella chat di gruppo di WhatsApp. Ad alcuni non è piaciuto questo comportamento e subito è scattata la richiesta di escludere l'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City dalla manifestazione.