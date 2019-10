© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yaya Toure, centrocampista che oggi gioca in Cina al Quingdao Huanghai, ha parlato a L'Equipe tornando sul tema razzismo, ripartendo dai fatti Bulgaria-Inghilterra di qualche giorno fa: "E' una vergogna. Se ne parla sempre, bla, bla, bla... E poi che succede? Non cambia niente. Alla gente della FIFA non sembra importare granché, ne parlano ma tutto continua ad essere come sempre. Non voglio dire che non sono preoccupato. Sono inquieto, mi da molto fastidio".