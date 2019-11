Youth League, grande Atalanta: 1-0 al City, qualificazione molto vicina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Battendo il Manchester City, per la seconda volta nel giro di una settimana, l'Atalanta si avvicina alla qualificazione in Youth League: grande prova della squadra di Brambilla, che si impone grazie al gol del solito Piccoli. Ora agli orobici basta una vittoria per qualificarsi alla prossima fase della competizione, la classifica recita Dinamo Zagabria 8, Atalanta 7, Manchester City 4 e Shakhtar 2.