© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si conclude come peggio non avrebbe potuto l'avventura in Youth League del Napoli Primavera (anche se manca ancora un turno da disputare nella fase a gironi): la squadra di Baronio cede 7-0 nella sfida giocata in Inghilterra, in una gara già ampiamente decisa nella prima frazione, visto che i padroni di casa conducevano con cinque gol di scarto. Tripletta per Jones, doppietta per Longstaff e gol di Cain e Dixon-Bonner: la classifica vede i Reds primi in compagnia del Salisburgo a quota 10, mentre gli azzurrini sono ultimi con un punto.