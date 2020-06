Youth League, Inter-Rennes si giocherà il 16 agosto a Nyon. Il comunicato ufficiale

Dopo la decisione del club nerazzurro di non prendere parte alla sfida europea – prevista inizialmente il 3 marzo e poi spostata a causa dell’emergenza legata al Covid-19 all’11 dello stesso mese in campo neutro a Coverciano - a tutela della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti, la UEFA ha diramato quest’oggi un comunicato ufficiale: "In considerazione della situazione senza precedenti causata dal Covid-19 e in seguito ad un accordo raggiunto tra le due squadre, in conformità con i valori e lo spirito della UEFA Youth League, la partita si giocherà secondo il nuovo calendario delle partite approvato dal Comitato Esecutivo UEFA. Il match verrà disputato a Nyon alle ore 15 del 16 agosto".