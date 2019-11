Fonte: inviato a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una rete in pieno recupero di Gozzi, la Juve Primavera batte in rimonta per 2-1 l’Atletico Madrid, nella sfida diretta per il primo posto nel girone di Youth League. I ragazzi di mister Zauli erano andati in svantaggio nel primo tempo, su una rete di Salido, tra i più pericolosi della formazione ospite. Bravi a ricompattarsi i bianconeri, da Siano (decisivo in un paio di parate) a tutti gli altri. A metà ripresa Gozzi costruisce dal basso l’azione che porta al pareggio del neo entrato Moreno. Sul finale la decide proprio il difensore, con un colpo di testa che fissa il risultato finale sul 2-1.