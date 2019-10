Fonte: inviato a Vinovo

© foto di Vincenzo Ranalli

La Juventus Primavera perde l'imbattibilità in Youth League, rimediando una sconfitta per 2-1 a Vinovo contro il Lokomotiv Mosca. Dopo una prima fase di studio, la formazione ospite passa in vantaggio alla mezz'ora, grazie a una punizione di Petrov che sorprende Siano. La squadra di Zauli fatica a creare occasioni degne di nota, e al 75' l'arbitro concede un calcio di rigore per un contatto in area tra Suleimanov e Dragusin: Pethukov raddoppia dal dischetto. Tardiva la reazione dei bianconeri, che accorciano le distanze all'82' con Gozzi, in mischia, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per gli Under 19 juventini giunge la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppe.