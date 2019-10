© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà solo la Juventus di Maurizio Sarri in campo quest'oggi. Anche la formazione Under19 dei bianconeri sarà impegnata contro i pari età della Lokomotiv Mosca in Youth League. Un match che sarà possibile vedere in tv in differeta alle 18 sul canale 20. Prima in classifica la Juve di Lamberto Zauli punta al passaggio del turno anticipato viste le due vittorie ottenute nelle precedenti due giornate.