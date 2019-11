Youth League, l'Atalanta vince 2-0 con la Dinamo: ottavi ad un passo

Un successo importantissimo, che vale la qualificazione al turno successivo. L'Atalanta di Massimo Brambilla trionfa 2-0 nel match interno contro la Dinamo Zagabria, strappando così il pass per i sedicesimi di finale. Ora nell'ultima partita i nerazzurri cercheranno gli ottavi, per poter vincere il girone basterà un punto. Dopo un inizio non esaltante, la Primavera vince e convince. Tre vittorie consecutive in Europa, un passaggio del turno e la possibilità di vincere il raggruppamento: segnali da non sottovalutare, soprattutto per il futuro

PRIMO TEMPO - I padroni di casa dominano la prima frazione, ma la squadra di Brambilla spreca troppo. Al 12' Traoré ci prova, tiro potente ma poco preciso. Dopo pochi minuti il numero 7 sfiora ancora la rete, mentre al 29' Cambiaghi si divora la migliore occasione del primo tempo: tiro dal limite che esce di poco sul fondo. I nerazzurri creano tanto, ma non trovano la porta e rischiano di andare sotto: Gelmi sbaglia il disimpegno, Marin ci prova ma il portiere nerazzurro si esibisce in un doppio intervento decisivo. A 5' dal termine Piccoli prova la girata di testa, palla di poco alta sopra la traversa. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

TUTTO NELLA RIPRESA - L'Atalanta inizia con il piglio giusto anche il secondo tempo e all'11' Cortinovis trova il gol del vantaggio dopo un ottimo suggerimento in profondità di Traoré. Dopo pochi minuti Gyabuaa ipoteca il risultato con un bel piazzato all'altezza del dischetto del rigore. La Dinamo Zagabria prova a reagire, ma la squadra di Brambilla si difende e non concede nulla. Finisce 2-0, con l'Atalanta che fa festa: ora manca soltanto un punto per mettere la ciliegina sulla torta.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0 (0-0 primo tempo)

Marcatori: 11' Cortinovis (A), 15' Gyabuaa (A)

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva, Cortinovis (dal 79' Finardi); Traore, Piccoli (dal 91' Ghisleni), Cambiaghi (dal 79' Ghislandi). All.: Massimo Brambilla

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Josipovic; Hrvoj, Sutalo, Gvardiol, Jurisic; Franjic; Karrica, Jankovic, Krizmanic, Marin; Sipos. All.: Igor Jovicevic