Youth League, l'Inter vince contro il Rennes: 1-0 firmato da Casadei, nerazzurri ai quarti

L'Inter prosegue il suo cammino in Youth League grazie alla vittoria ottenuta sul Rennes. Decisiva la rete al 77' di Casadei, abile a girare di testa un cross in area di Vezzoni. Vittoria importantissima per la compagine nerazzurra che passa ai quarti di finale in attesa del match tra Real Madrid e Juventus: chi vincerà affronterà la compagine milanese nei quarti di finale che si giocheranno il 18 e il 19 agosto. Alle ore 18.00 i bianconeri scenderanno in campo contro le merengues.