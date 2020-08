Youth League, le formazioni ufficiali di Inter-Rennes: nerazzurri con il 3-5-2

vedi letture

Torna in campo anche la Youth League dopo la sospensione dovuta al Covid-19. Alle ore 15.00 scende in campo l'Inter, che sfiderà i francesi del Rennes. I nerazzurri scendono in campo con il 3-5-2, in attacco andranno Satriano e Fonseca. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Satriano, Fonseca.

RENNES (4-4-2): Damergy; Doue, Assignon, Doucoure, Banzuzi; Da Cunha, Ugochukwu, Francoise, Tchaouna; Rutter, Rivollier.