Youth League, Napoli sconfitto 5-2 dal PSG: qualificazione difficile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pesante sconfitta per la Primavera del Napoli in Youth League contro il Paris Saint Germain. Triplo vantaggio per i francesi, poi due gol degli azzurri che sembravano aver riaperto la gara, prima delle altre due reti dei transalpini che hanno chiuso la sfida sul 2-5. Con questa sconfitta, a due gare dal termine, si complica la rincorsa al secondo posto per gli spareggi: il Napoli resta a 3 punti nel Gruppo C, mentre il PSG raggiunge il Liverpool (che giocherà alle 14 con la Stella Rossa) a quota 7 punti al primo posto.