Youth League, tra le italiane vince solo la Juve. La Roma va ko

© foto di Pietro Mazzara

Si è conclusa la prima giornata della Youth League 2018/2019, con le squadre Under 19 dei club impegnati in Champions League a incrociarsi nello stesso giorno delle sfide dei big. L'Inter ha fatto 1-1 ieri con il Tottenham, stesso risultato tra Napoli e Stella Rossa. Oggi, invece, 1-0 della Juventus a Valencia e tracollo per 3-1 della Roma a Madrid contro il Real.