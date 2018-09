Zaccardo: "Maldini stregato da Castillejo, Laxalt molto affidabile"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'ex difensore rossonero Cristian Zaccardo, intervistato da Milan Tv, ha parlato così dei nuovi acquisti Laxalt e Castillejo: "Laxalt è molto dinamico, è cresciuto molto. Dopo il Mondiale è diventato un giocatore molto affidabile, lo reputo un bell’acquisto. Castillejo non lo conosco tanto, so che è stimato da Paolo Maldini e che lo hanno visto e voluto tutti quanti. Spero che siano entrambi dei colpi importanti, il Milan ha una rosa di livello e ci sarà bisogno di tutti i giocatori, anche di Bakayoko. Speriamo si ambientino bene e in fretta".